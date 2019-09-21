RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Полкана как собаку бусифицировали?


Веди нас, Батька-Атаман, в бой!
Мы дадим тебе парабеллум
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше

У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.
Faceless
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:25

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше

У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.

На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:34

  Hotab написав:hxbbgaf
Березень 24 було 35
Пройшло 1.5 роки
Нові туди прибувають лише інвалідні. Старі старшають і призиваються
Думаю зараз до 60о не більше 150 т всього, з них половина це 55+
Нагадай свій вік і причину не перебування на службі??

35 - то тих, хто з них ще й не працює, а так 43 з чимось плюс 4600, майже 50 тис.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
Ніхто їх не мобілізує, 15 544 продовжують службу і навіщось сидять в тилу в своїх частинах, а мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!
Нещобавно десь місяць тому писали, там вже почали виправдовуватись, кудись їх прилаштували сидіти.
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав і маю проблеми зі здоровям, але якщо мобілізують, то доведеться йти, а ось силовики з відставниками кажуть, що вони не підуть, і виходить як в анекдоті про пожежника.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:35

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше

У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.

На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Ви їх рахуєте, чи що? По застосункам можна подивитися- їх більше не стало. І ціни ростуть через нестачу водіїв.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:37

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Ви їх рахуєте, чи що? По застосункам можна подивитися- їх більше не стало. І ціни ростуть через нестачу водіїв.

На дорогах цих уклонів і болтів вже більше ніж машин і людей.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:39

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Ви їх рахуєте, чи що? По застосункам можна подивитися- їх більше не стало. І ціни ростуть через нестачу водіїв.

На дорогах цих уклонів і болтів вже більше ніж машин і людей.
Ясно. Таксі ви не користуєтесь, а дороги бачите тільки по телевізору
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:45

  Faceless написав:Ясно. Таксі ви не користуєтесь, а дороги бачите тільки по телевізору

Таксі не користуюсь, а дороги, де цих уклонів і болтів стає все більше, бачу кожен день.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 14:50

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Ви їх рахуєте, чи що? По застосункам можна подивитися- їх більше не стало. І ціни ростуть через нестачу водіїв.

На дорогах цих уклонів і болтів вже більше ніж машин і людей.

такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2.
такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери.
странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать
Бетон
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 15:02

hxbbgaf
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав



Всі колись не тримали . І колись не були силовиками . І знову перестали ними бути. Ти теж можеш ним стати і потримати. Колись теж перестанеш. «Тут діло нехитре» 😅
І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше

мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!


Маячня. Я знаю більше мобілізованих, ніж 104..
