Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
hxbbgaf написав:а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше
У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.
На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
Hotab написав:hxbbgaf Березень 24 було 35 Пройшло 1.5 роки Нові туди прибувають лише інвалідні. Старі старшають і призиваються Думаю зараз до 60о не більше 150 т всього, з них половина це 55+ Нагадай свій вік і причину не перебування на службі??
35 - то тих, хто з них ще й не працює, а так 43 з чимось плюс 4600, майже 50 тис. https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep Ніхто їх не мобілізує, 15 544 продовжують службу і навіщось сидять в тилу в своїх частинах, а мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.! Нещобавно десь місяць тому писали, там вже почали виправдовуватись, кудись їх прилаштували сидіти. Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав і маю проблеми зі здоровям, але якщо мобілізують, то доведеться йти, а ось силовики з відставниками кажуть, що вони не підуть, і виходить як в анекдоті про пожежника.
Ви їх рахуєте, чи що? По застосункам можна подивитися- їх більше не стало. І ціни ростуть через нестачу водіїв.
hxbbgaf написав:На вулицях повно таксі, більше ніж до війни. От це критична інфраструктура чи що - під час війни всі мають їздити на таксі, на траліку не можна?
На дорогах цих уклонів і болтів вже більше ніж машин і людей.
такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2. такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери. странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав
Всі колись не тримали . І колись не були силовиками . І знову перестали ними бути. Ти теж можеш ним стати і потримати. Колись теж перестанеш. «Тут діло нехитре» 😅 І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше
мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!