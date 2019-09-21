Додано: Пон 06 жов, 2025 17:40

Hotab написав: Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили. Коли витрачали і тренували тушити - пожежники тушили.

Hotab написав: Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії Чому «за них», а не за себе? Пожежа така ж його, як і пожежників на пенсії

Вадиму і в голову не прийде скинути це все на пожежників, які навіть і не знають, з якого боку до комбайна підходити!

Тоді не було такої повномасштабної пожежі!То нікуя і не тушили, а лише розважались - грали в карти/доміно)) В той час, коли на вас виділялись кошти платників податків!Тому що Вадим думав логічно, як і всі пересічні! Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)І як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!Ну