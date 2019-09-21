Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Її взагалі могло не бути жодного разу, коли пожежний був пожежним. Отак міг ходити на свої зміни чергувати на пожежах, і жодної не потушити. І за це отримувати грошові. Це так і працює. І досі все так у пожежних. А потім відпрацював і пішов на пенсію, і знов не тушить. На рибалці сидить. . І що? І швидка допомога так працює. Ні до кого за добу не виїхали і отримали гроші. І потім лікар пішов на пенсію і рибу ловить, кицю гладить.
Що він вирощує хліб для пожежників(тобто, робить свою роботу), а пожежники гасять пожежу(роблять СВОЮ роботу)
Ну все вірно, комбайнер поростив хліб, пішов на пенсію. Нікому в голову не приходить спитати у нього за хліб, коли комбайнер на пенсії на рибалці.
як вийде Вадим на пенсію, а треба буде десь заскочити на комбайн/помолотити пшеницю на полі - то ясна річ, що він з радістю це зробить, бо він НА ТЕ ПІВ ЖИТТЯ ВЧИВСЯ І ПРАКТИКУВАВ!
З чого ти взяв що комбайнер на пенсії піде з радістю щось молотити? Ну як треба будуть гроші, то піде. Але не заради «радості» 😅😅
Мова не про мене. Я точно не військовий і не силовик і зброї в руках теж ніколи не тримав
Всі колись не тримали . І колись не були силовиками . І знову перестали ними бути. Ти теж можеш ним стати і потримати. Колись теж перестанеш. «Тут діло нехитре» 😅 І так, пожежники на пенсії також не тушать пожежі. Могли тушити раніше
мобілізовані всього 104 людини, уяви, із майже 200 тис.!
Маячня. Я знаю більше мобілізованих, ніж 104..
Пожежників вистачає, і не хапають на вулицях хворих, щоб вони гасили пожежі замість них. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Отуди на ДВРЗ не пожежі гасити людей везуть, в тому і різниця. У нас не пожежний стан, а воєнний. Я так розумію, 15 тис. із 180 тис. сидять у тилу, прилаштувались, бо рік тому було втричі менше, а 100 людей мобілізовані або пішли добровольцями.
Разом з тим 15 544 людини продовжують службу як військовослужбовці, а ще 104 особи виокремлені в категорію найманих працівників, які є мобілізованими або добровольцями.
Бетон написав: такси вызвать сложновато. утром - и вечером нереально. тариф нужно умножать на 2. такси это не просто метод передвижения, а базовое выживание. на своём авто перемещаться нельзя. если тормознули такси, ты выбегаешь с задней двери. странно, что о таких очевидных вещах ещё приходиться писать
На бег есть смысл ставить если бегаешь на уровне спортсмена. Видел как у нас вчера Дастером сшибли убегающего? У них же планка падает, как у собак.Азарт,жажда крови,да и мозги часто не на месте,судя по видосам. Я вот собачник,хорошо психику понимаю- если убегаешь,отступаешь-разорвут. И учти, таксюки некоторые на подсосе,сливают жирных клиентов прямо в лапы за откат. Лучше тупо женская машинка,еще и в розовом цвете, с какими-то ресничками наклейками. Мимикрия-способ выживания организмов много тысячелетий. А шо,у вас БП стоят? У нас только маргиналов по утрам и вечерам с пролетарских районов смыкают, уже забыл когда их и видел.
А де вони можуть бути, ніби не ви писали, що відставники - це вже великі командири, які на фронт ніяк не попадуть. От і сидять у своїх тилових частинах чи, скоріше за все, взагалі, тільки числяться, бо рік тому було менше, а тут прийшли повернулись від гріха подалі... Треба змінювати систему, коли офіцера не можна розжалувати, чи хоча б відправляти на фронт, у воєнний час для цього є механізми, які треба спростити законодавчо.
А, ну тобто ти від звізди , як і все інше, просто ляпнув. Як і таксі які ти всі перерахував. Очікувано))
То вже за нинішньої системи може таке бути, щоб відставник- молодий пенсіонер опинився на фронті зі своїм званням майора і вище, а не на паркеті чи взагалі тільки на папері? Таксистів повно, це всі бачать без мене.
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.
Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?
Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.