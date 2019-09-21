|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 жов, 2025 21:25
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.
Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?
Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
4
9
3
Додано: Чет 09 жов, 2025 07:28
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
4
8
1
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 07:30
Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
4
4
4
Додано: Чет 09 жов, 2025 07:41
Hotab написав:Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
Нетойвосним кампусним нікчемам - ясно що не хочу платити!
Навіщо утримувати стільки років непридатних до захисту народу Батьківщини трутнів?
Нє, нам нетойвосні трутні - НЕ потрібні!
Нам не потрібен той непотріб!
4
8
1
5
