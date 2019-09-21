|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 жов, 2025 21:25
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.
Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?
Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
Faceless
Додано: Чет 09 жов, 2025 07:28
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Успіх
Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
Hotab
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:09
Успіх написав:
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада
whois2010
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:37
whois2010 написав: Успіх написав:
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада
Дякую.
Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?
Бо по логіці і по нормальному мало б бути так:
Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2.
То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир!
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?
Я все правильно розумію?
Успіх
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:54
Успіх
Я все правильно розумію?
Так. Треба платити.
Hotab
Додано: Чет 09 жов, 2025 09:57
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.
Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?
Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.
Во первых, таксисты вообще не работники. Во вторых, они без брони.
В третьих, ты кого ухылянтами назвал? А?
Бетон
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:21
Успіх написав:
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?
Ну да. В моей огламерации это около 1К грн за год.
Hotab написав:
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)
dimo_0n
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:26
dimo_0n
Обещать - не значит жениццо(с)
В принципі як і все що він тут розказує.
Hotab
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:51
Успіх написав:
Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)
Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Приходить як діти в школу.
Приходить навіть на вже продані метри.
З податком на землю складніше всього. Воно в податковій чомусь оновлюється з великим запізненням.
UA
