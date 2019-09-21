RSS
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 21:25

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.

Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?

Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.
Хто вам сказав, що водії заброньовані? Вони взагалі не є співробітниками компанії:)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 07:28

А можна питання по темі гілки?

Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 07:30

Успіх
Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».
Хіба у такої людини має виникати таке питання?
Не хочеш платити, да? 😅
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:09

  Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:37

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:
  Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Будуть надсилати листи з податкової. Період - не знаю. В липні отримав листи з квитанціями за 2024р. В мінулому році були одночасно квитанції за 2022 та 2023рр. Оподатковується вся зайва площа у власності, і смарт теж. Зобов'язують сплатити на протязі 60 діб. Суми посильні. Розмір податку, здається, визначає місцева влада

Дякую.
Знаю, що податковій байдуже, чи та площа на 1людину, чи там прописано і проживає 4 людини - все одно платиться. Бо рахують метраж тільки на власника квартири?

Бо по логіці і по нормальному мало б бути так:
Наприклад, є квартира 60м2, де прописано і проживає 4 людини. Відповідно по 15м2 на людину. І купили ще квартиру на 30м2.
То мало б бути 30+15=45м2 на власника обох квартир!
Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?

Я все правильно розумію?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:54

Успіх
Я все правильно розумію?


Так. Треба платити.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 09:57

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Таксистів повно, це всі бачать без мене.

Всі - це хто? Компанії таксі, що констатують нестачу водіїв?

Люди, що бачать їх кількість під будинками, на дорогах і т.д. Зрозуміло, вони хочуть ще розширювати бізнес, Київстар купив уклон, всім заніс і т.д., а ухилянти бояться ходити пішки і беруть таксі, і на цьому можна заробити, і купу водіїв забронювати, і війна їх не хвилює.

Во первых, таксисты вообще не работники. Во вторых, они без брони.
В третьих, ты кого ухылянтами назвал? А?
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Але ж порахують 60+30=90м2 на власника і виставлять рахунок на "зайвих" 30м2?

Ну да. В моей огламерации это около 1К грн за год.
  Hotab написав:Ти ж казав «прийду, буду платити податки, утримувати армію».

Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:26

dimo_0n
Обещать - не значит жениццо(с)


В принципі як і все що він тут розказує.
  Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Приходить як діти в школу.
Приходить навіть на вже продані метри.
З податком на землю складніше всього. Воно в податковій чомусь оновлюється з великим запізненням.
