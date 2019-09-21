|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:53
dimo_0n написав:
Ну да. В моей огламерации это около 1К грн за год
Хех, та тут не питання в сумі(не така вона велика)
А питання в підходу до отого, що я вище розписав🤦🏻
Тобто 90м2 на 4х - це овердокуя?
А якщо 7меро проживає?
Коротше, хтось заднім місцем придумав той податок!
Мало б ділитись на приписаних людей!(і так, якщо багато приписаних, то і кварплата більша) - але ж їм(чинушам) все мало і мало!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8709
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:56
UA написав:
Приходить як діти в школу
Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)
Але піпл хаває!©🤦
#терпіли©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8709
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:56
dimo_0n написав:
Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)
Будь які податки лягають на плечі кінцевого споживача.
Резюме - рівень ремонтів (стан) орендних квартир в Україні зараз падає з тенденцією до наростання.
Скоро орендодавців будуть називати - спонсор.
І це вірно. На квартиру гроші знайшов? і на утримання в ній орендаря знайде.
Чекаю на опуси Бетона та КК про рентабельність в 10%
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9748
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:58
Успіх написав: UA написав:
Приходить як діти в школу
Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)
Але піпл хаває!©🤦
#терпіли©
Написано так щоб гроші отримати, а не так щоб не отримати.
Хто тягне того і запрягають
Ти ж в армії служив.
Востаннє редагувалось UA
в Чет 09 жов, 2025 10:59, всього редагувалось 1 раз.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9748
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 10:59
Успіх написав: UA написав:
Приходить як діти в школу
Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)
Але піпл хаває!©🤦
#терпіли©
А ти той закон до купівлі житла під оренду не читав? (ну якщо ти взагалі щось читаєш крім форуму 😅) Не знав, що ти будеш «хавати»? Світ відкрився лише зараз? 😃
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 09 жов, 2025 11:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16649
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2505 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:02
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:06
Hotab написав: Успіх написав:
Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)
Але піпл хаває!©🤦
#терпіли©
А ти той закон до купівлі житла під оренду не читав? Не знав, що ти будеш «хавати»? Світ відкрився лише зараз? 😃
Нове покоління лендлордів все таке.
Мріють про пасивний дохід лежачи на дивані, а отримують ящик з інструментом в одній руці, змішувач в іншій, моток з паклею в зубах та лист з податкової про податки в задньому кармані.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9748
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:14
Успіх написав:
Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)
Тю. А разница в чем? Ты будешь арендарей прописывать? нет? Маму\детей и сдавать в аренду? Так это то же уклонение от уплаты.
Все как по мне - верно. Если у тебя это "бизнес" - будь добр занеси.
Успіх написав:
але ж їм(чинушам) все мало і мало!
Але піпл хаває!©🤦
#терпіли©
Кхм... 20% НДС от покупки в АТБшках - не смущает, не?
-
dimo_0n
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 21.10.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:16
dimo_0n
Кхм... 20% НДС от покупки в АТБшках - не смущает, не?
Смущає все. Кожна копійка. Але там не відвертітись
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16649
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 2505 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30
|16320
|
Нед 14 вер, 2025 11:13
Успіх
|
|81
|59458
|
|
|1
|5366
|
|