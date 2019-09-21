RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:53

Вільний народе - вільної країни!©))

  dimo_0n написав:Ну да. В моей огламерации это около 1К грн за год
Хех, та тут не питання в сумі(не така вона велика)
А питання в підходу до отого, що я вище розписав🤦🏻

Тобто 90м2 на 4х - це овердокуя?
А якщо 7меро проживає?

Коротше, хтось заднім місцем придумав той податок!
Мало б ділитись на приписаних людей!(і так, якщо багато приписаних, то і кварплата більша) - але ж їм(чинушам) все мало і мало!
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:56

За крок до перевороту думок©

  UA написав:Приходить як діти в школу

Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)

Але піпл хаває!©🤦

#терпіли©
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:56

  dimo_0n написав:Обещать - не значит жениццо(с)
Там по хорошему еще и ПДФО+военный с дохода платить, ну шоб побратимам на "необхидне" було.... Но скорее всего сдавать будет за черный нал)

Будь які податки лягають на плечі кінцевого споживача.
Резюме - рівень ремонтів (стан) орендних квартир в Україні зараз падає з тенденцією до наростання.
Скоро орендодавців будуть називати - спонсор.
І це вірно. На квартиру гроші знайшов? і на утримання в ній орендаря знайде.
Чекаю на опуси Бетона та КК про рентабельність в 10% :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:58

  Успіх написав:
  UA написав:Приходить як діти в школу

Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)

Але піпл хаває!©🤦

#терпіли©

Написано так щоб гроші отримати, а не так щоб не отримати.
Хто тягне того і запрягають
Ти ж в армії служив.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:59

  Успіх написав:
  UA написав:Приходить як діти в школу

Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)

Але піпл хаває!©🤦

#терпіли©

А ти той закон до купівлі житла під оренду не читав? (ну якщо ти взагалі щось читаєш крім форуму 😅) Не знав, що ти будеш «хавати»? Світ відкрився лише зараз? 😃
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:02

Як зросли ціни на приватні будинки: де найвищі та найнижчі

Як зросли ціни на приватні будинки: де найвищі та найнижчі
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:06

  Hotab написав:
  Успіх написав:Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)

Але піпл хаває!©🤦

#терпіли©

А ти той закон до купівлі житла під оренду не читав? Не знав, що ти будеш «хавати»? Світ відкрився лише зараз? 😃

Нове покоління лендлордів все таке.
Мріють про пасивний дохід лежачи на дивані, а отримують ящик з інструментом в одній руці, змішувач в іншій, моток з паклею в зубах та лист з податкової про податки в задньому кармані.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Але ж реально закон по-дибільному написаний!(мала б площа рахуватись на приписаних/мешканців квартири)

Тю. А разница в чем? Ты будешь арендарей прописывать? нет? Маму\детей и сдавать в аренду? Так это то же уклонение от уплаты.
Все как по мне - верно. Если у тебя это "бизнес" - будь добр занеси.


  Успіх написав:але ж їм(чинушам) все мало і мало!
Але піпл хаває!©🤦

#терпіли©

Кхм... 20% НДС от покупки в АТБшках - не смущает, не?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 11:16

dimo_0n
Кхм... 20% НДС от покупки в АТБшках - не смущает, не?


Смущає все. Кожна копійка. Але там не відвертітись
