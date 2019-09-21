В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:42
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:03
Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))
А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))
Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:05
Просто повернувшись з армії обіцяв платити податків тисяч 30-40 в місяць. А не 30100-40100. То вже занадто.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:21
Кому он такой бред обицяв?
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:25
Ти теж не повірив?
Мені, і всім хто запевняв його, що платити податки , волонтерити, щоб він мав сарделі - так само важливо. Але він казав «міняйте мене в ЗСУ , я буду платити за вас». Надурив. Як і ти всіх лейтенантсткими погонами. Там господін каже що вже КАБи в Дніпрі. Здмухнеш пил з погон? Тряхнеш провислими щоками?
