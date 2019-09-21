RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 17:42

  dimo_0n написав:Якщо це не бизнес нащо пересічному купа квартир?


В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:03

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?

Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))

А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))

Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:05

  dimo_0n написав:
  Успіх написав:В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?

Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))

А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))

Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...

Просто повернувшись з армії обіцяв платити податків тисяч 30-40 в місяць. А не 30100-40100. То вже занадто.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Кому он такой бред обицяв?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:25

  барабашов написав:Кому он такой бред обицяв?

Ти теж не повірив?
Мені, Василь Рівне , Будівельнику і всім хто запевняв його, що платити податки , волонтерити, щоб він мав сарделі - так само важливо. Але він казав «міняйте мене в ЗСУ , я буду платити за вас». Надурив. Як і ти всіх лейтенантсткими погонами. Там Господар каже що вже КАБи в Дніпрі. Здмухнеш пил з погон? Тряхнеш провислими щоками?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:14

Все ж дуже просто!©

  dimo_0n написав:Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))

А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))

Так пох - в лоб не в лоб!
Питання стояло пряме - що за дебільний закон/дебільні розрахунки?
60+30= 90м2 на сім'ю з 4-х людей - ДЕ тут "ЗАЙВІ" м2???
Де тут "ЗАЙВА" площа?

По факту в мене, взагалі, 53м2 на 4-х і ще смарт-квартира на 28м2 що = взагалі 81м2!!! На 4-х!!!
Ще раз запитую - де тут зайві м2?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:19

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Hotab написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Тут, як правило, у більшості форумчан є "зайві метри" нерухомості))
То питання наступне - усім приходить податок за зайву площу, чи це "лотерея"?(як кому "повезе"?)

Ну, і щоб двічі не вставати - мені мою смарт-квартиру приплюсують до тієї, яку я раніше купив і будуть щороку нараховувати податок за "зайву площу"?

Має бути всім, але бувають нюанси, якщо право власності набуте давно.
Так, смарт квартиру приплюсують до загальної площі, і якщо разом більше 60, то будуть нараховувати.

Мені здається ви помиляєтесь. Смарт, як другий обʼєкт (який НЕ будинок а квартира) буде в будь якому разі окучений податком , якщо він також на доляреку а не дружині. Метри рахувати не будуть в цьому випадку

З ПКУ:
266.4. Пільги із сплати податку

266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:24

Все по-чесному!©(мене так ніхто і не замінив!)

  Hotab написав:Мені, Василь Рівне , Будівельнику і всім хто запевняв його, що платити податки , волонтерити, щоб він мав сарделі - так само важливо. Але він казав «міняйте мене в ЗСУ
Ну і?
Хто??? Хто з вищезгаданих мене замінив на фронті?

Навіть ти, і то втік в глибокий тил(хоч ти ніколи й не був ближче 10км до ЛБЗ!!!)
На відміну від мене!(а я переважно був за 5-7км від ЛБЗ, а останні декілька разів виїзджав за 1,5км від окопів кацапні!)

То де ті диванні воїни, що грозились мене замінити?
Далі лежать на пропуканих диванах?🤦🏻
