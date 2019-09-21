В мене 2 сина - то що я не можу хоч одному хату купити/подарувати для "старта/трампліна" в його житті?
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:42
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:03
Можеш. Даруй. Но разговор же был не про это, а про то что: с каких это буев такой закон, я не обязан, кого впрягают тот и везет. Да? )))
А теперь как в лоб дали, то сразу - ой, не себе, дитЯм все )))
Вообще я ХЗ че ты так паришься за ту тыщу в год... Это 100 грн\мес... Я себе мало представляю это значущей суммой в буджете так, чтоб так за это париться как ты на прошлых страницах. Например на фоне той же еды\курсов\одежды и прочих расходов на обоих твоих детей...
Додано: Чет 09 жов, 2025 18:05
Просто повернувшись з армії обіцяв платити податків тисяч 30-40 в місяць. А не 30100-40100. То вже занадто.
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:21
Кому он такой бред обицяв?
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:25
Ти теж не повірив?
Мені, Василь Рівне , Будівельнику і всім хто запевняв його, що платити податки , волонтерити, щоб він мав сарделі - так само важливо. Але він казав «міняйте мене в ЗСУ , я буду платити за вас». Надурив. Як і ти всіх лейтенантсткими погонами. Там Господар каже що вже КАБи в Дніпрі. Здмухнеш пил з погон? Тряхнеш провислими щоками?
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:14
Все ж дуже просто!©
Так пох - в лоб не в лоб!
Питання стояло пряме - що за дебільний закон/дебільні розрахунки?
60+30= 90м2 на сім'ю з 4-х людей - ДЕ тут "ЗАЙВІ" м2???
Де тут "ЗАЙВА" площа?
По факту в мене, взагалі, 53м2 на 4-х і ще смарт-квартира на 28м2 що = взагалі 81м2!!! На 4-х!!!
Ще раз запитую - де тут зайві м2?
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:19
З ПКУ:
266.4. Пільги із сплати податку
266.4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:24
Все по-чесному!©(мене так ніхто і не замінив!)
Ну і?
Хто??? Хто з вищезгаданих мене замінив на фронті?
Навіть ти, і то втік в глибокий тил(хоч ти ніколи й не був ближче 10км до ЛБЗ!!!)
На відміну від мене!(а я переважно був за 5-7км від ЛБЗ, а останні декілька разів виїзджав за 1,5км від окопів кацапні!)
То де ті диванні воїни, що грозились мене замінити?
Далі лежать на пропуканих диванах?🤦🏻
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:54
Успіх
Питання ж в тому що ти там робив. Заритий в землю писав журнал , так херсонці сьогодні ходять навіть ближче ніж «5-7 км до ЛБЗ» , і не зариті в землю, теж герої? Може, але без 100к грн .
А так то «не ближче 10км до ЛБЗ» наче і не так небезпечно , як «5-7», але лише в очах 8-класника, у якого «фізика» , то «фізкультура» асоціюється і він не розуміє як «знімає» росіянське ппо або Су-35 і на відстані 70км від ЛБЗ..
Додано: Чет 09 жов, 2025 21:56
В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
