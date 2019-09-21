RSS
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:Дешевше/менш геморно бути терпілою і платити той незначний податок :mrgreen:

Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Faceless написав:Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися


І навіть не попросив благословення Великого Інвестора
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52

  Faceless написав:В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все

в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
