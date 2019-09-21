RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все
Тут же не суть у правильності назви!
Є ж різниця - майно, яким користуються ОДНА людина і яким користуються ЧЕТВЕРО людей?
А якщо СЕМЕРО?))

Ні, я розумію, що зараз почнеться - "а якщо купити бентлі, але її будуть юзати четверо, а не один..." і ми поліземо в глухі дебрі цієї теми...
Але ж це житло, і тут важко щось схоже порівняти...

Але, не варто продовжувати тему.
Бо, головне - залишається : піпл хаває!
Податок на майно. Не на розкіш , не на який надлишок. Неважливо, скільки користується.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36707
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36707
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 07:54

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м

"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 12:23

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:[quote="5896960:Faceless"]Можете половину переписати на дружину, і не буде податку
На дружині "висить" її батьків пів хати)) - тому теж не варіант.

Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м

"Пів хати" - це я мав на увазі "пів трьох-кімнатної квартири"[/quote]Ну от їй відпишіть, наприклад, смарт. Якщо в неї і буде вище 60 тоді, то на пару метрів, то зовсім копійки.
Або половину тої, де живете
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36707
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:22

За крок до перевороту думок©

Faceless
"Ігра не стоіт свєч!"©(менінгіту і фінансових витрат)


Вже цікавився, якщо на сина оформляти... 15500грн(і то сказали, що приблизно - треба уточнювати у нотаря)
Це типу за "зміну сторін"(зміну власника) - бо я ще Основний договір не підписав(але якщо і на мене, то за його оформлення нотарю треба 10К) :mrgreen:


Ну і ще, якщо на сина - то крім переплати в 5500грн, ще й треба дозвіл опікунської комісії, яка(кажуть) засідає раз на місяць 🤦🏻

Дешевше/менш геморно бути терпілою(як всі) і платити той незначний податок :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8716
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:44

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:Дешевше/менш геморно бути терпілою і платити той незначний податок :mrgreen:

Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36707
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:46

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Faceless написав:Ви самі подалися в "інвестори", тож нема чого скаржитися


І навіть не попросив благословення Великого Інвестора
Investor_K
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 10827
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:52

  Faceless написав:В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все

в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
UA
 
Повідомлень: 9765
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:14

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

UA написав:
  Faceless написав:В податкову пишіть ваші обурення
Взагалі, ніде в формулюванні немає про "зайві". Це податок на майно, а 60/120/180 метрів- це пільга. От і все

в українських пільговиків все чуже, більше та краще ніж в них є зайвим.
Поки не куплять квартирку під оренду, тоді йде перерахунок "прийнятних" обсягів власності
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36707
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8252 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:39

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Faceless написав:Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і 120 будинок
Є або
60 квартира або 120 будинок
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27177
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 206207208209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sherlygavell454 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4
Striker » П'ят 17 січ, 2025 22:52
30 16909
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 11:13
Успіх
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
81 59843
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 19:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 14:00
1 5486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 13:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15078)
10.10.2025 15:50
Ринок ОВДП (9894)
10.10.2025 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.