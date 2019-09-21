RSS
  #<1 ... 207208209210
П'ят 10 жов, 2025 16:21

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

budivelnik написав:
  Faceless написав:Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і 120 будинок
Є або
60 квартира або 120 будинок
в ПКУ так сказано:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
П'ят 10 жов, 2025 16:32

Як так?© ))

Faceless
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2? :lol:





Ви мене заплутали :D
П'ят 10 жов, 2025 16:49

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?

Так
  Успіх написав:А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?

Саме так
Faceless
