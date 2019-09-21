Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:02

Можливо, ви помиляєтеся.

Реальність інша.

Цікаво, через скільки поколінь вдасться виправити українську людину, яка з молоком матусі впитала небажання платити податки: навіть реально копійчані?

Ну який там може бути податок за ті «зайві» 10 чи 20 кв.м за той львівський смарт?

Люди, ви про що? Повні ресторани тих, хто танцює та співає. Незважаючи на КАБи.

Рахунки в рестораціях оплачують на тисячі та десятки тисяч гривень. Гроші закопують мішками та крадуть мішками, суми за арів не насняться президентам країн світу, хати під Києвом продають дорожче, ніж маєтки в Каліфорнії - а податок за нерухомість за ті 10 чи 20 метрів - ні, то не можна платити, питання активно обговорюється.

Приятель мій своїй жінці замість Порше взяв купе Мерседес - займається жінка його у Львові нігтями, бровами та губами.

Грошви і порахувати не можуть. Це Львів.



В Європі про таке не насниться ніколи.



Приклади для порівняння:

- я за свою квартиру 1+1 в Анталії багато років сплачую податок орієнтовно в 50$ на рік. З 2026 року буде переоцінка нерухомості всієї нерухомості в бік підвищення (переоцінка бази оподаткування кожні 4 роки),

- я за свою садибу у Франції сплатив за рік 710€.



А тепер те, про що активне обговорення: ставка податку на нерухомість у Львові, яка тут активно обговорюється, дорівнює 71,00 грн за 1 м2 надлишкової площі (в порівнянні з 2023 роком сплата становила 67,00 грн за 1 м2 надлишкової площі).

Да, панове, аж 71 гривня за 1 кв. м «надлишкової».

Є про що говорити…



P.S. Я не хочу рахувати чужі гроші, але копійчині страждання наших людей реально вражали б європейців. Які заводи (!) сумлінно сплачують всі податки. Тому так і живуть…

Повірте мені: європейці не знають всю правду про життя українців в Україні. Але воювати за добробут тих, хто під час жахливої війни танцює та співає в ресторації, їздить на самих дорогих автівках в світі та платить за «плінтуси прихованого монтажу» з покриттям сусальним золотом - НЕ БУДЕ.