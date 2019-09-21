|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:21
budivelnik написав: Faceless написав:
Будинки рахують окремо, там своя пільга в 120 м
Немає і
пільга
60 квартира і
120 будинок
Є або
60 квартира або
120 будинок
в ПКУ так сказано:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Faceless
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:32
Faceless
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Ви мене заплутали
Успіх
- Повідомлень: 8719
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:49
Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Faceless
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:39
Не те купив 😅
Hotab
- Повідомлень: 16676
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:46
Faceless написав: Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Як то кажуть - #чотаржу!
Тобто, в першому варіанті - це НЕ розкіш, а в другому - вже розкіш?
Тому я кажу - закон по-дибільному написаний!🤦🏻
Успіх
- Повідомлень: 8719
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 18:31
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Як то кажуть - #чотаржу!
Тобто, в першому варіанті - це НЕ розкіш, а в другому - вже розкіш?
Тому я кажу - закон по-дибільному написаний!
Де ви взагалі взяли, що мова про розкіш? Про типу розкіш там окремий пункт:
266.7.1-1. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" підпункту 266.7.1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
А так то просто окрема пільга на квартири і окрема - на будинки.
Чого ви тим не поцікавилися, коли купували смарт?
Faceless
Додано: П'ят 10 жов, 2025 19:28
Чого ви тим не поцікавилися, коли купували смарт?
Не зустрів такий відосік
Hotab
- Повідомлень: 16676
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 20:04
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тобто що виходить, що мати квартиру 60м2 і ще + будинок на 120м2 - податок не платиш?
Так
Успіх написав:
А якщо 2 квартири, наприклад, 50м2 і 30м2 - то вже платиш податок на 20м2?
Саме так
Як то кажуть - #чотаржу!
Тобто, в першому варіанті - це НЕ розкіш, а в другому - вже розкіш?
Тому я кажу - закон по-дибільному написаний!🤦🏻
Отличные у нас законы.
Не дай Бог тебе в развитые страны попасть. Чем больше зарабатываешь,тем больше забирают что бы кормить унтерменшей-дармоедов-чурбанов.
Устрой лучше сбор на налог,дай номер карты, думаю народ накидает. Я точно кину децл.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 850
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 31 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:02
Можливо, ви помиляєтеся.
Реальність інша.
Цікаво, через скільки поколінь вдасться виправити українську людину, яка з молоком матусі впитала небажання платити податки: навіть реально копійчані?
Ну який там може бути податок за ті «зайві» 10 чи 20 кв.м за той львівський смарт?
Люди, ви про що? Повні ресторани тих, хто танцює та співає. Незважаючи на КАБи.
Рахунки в рестораціях оплачують на тисячі та десятки тисяч гривень. Гроші закопують мішками та крадуть мішками, суми за арів не насняться президентам країн світу, хати під Києвом продають дорожче, ніж маєтки в Каліфорнії - а податок за нерухомість за ті 10 чи 20 метрів - ні, то не можна платити, питання активно обговорюється.
Приятель мій своїй жінці замість Порше взяв купе Мерседес - займається жінка його у Львові нігтями, бровами та губами.
Грошви і порахувати не можуть. Це Львів.
В Європі про таке не насниться ніколи.
Приклади для порівняння:
- я за свою квартиру 1+1 в Анталії багато років сплачую податок орієнтовно в 50$ на рік. З 2026 року буде переоцінка нерухомості всієї нерухомості в бік підвищення (переоцінка бази оподаткування кожні 4 роки),
- я за свою садибу у Франції сплатив за рік 710€.
А тепер те, про що активне обговорення: ставка податку на нерухомість у Львові, яка тут активно обговорюється, дорівнює 71,00 грн за 1 м2 надлишкової площі (в порівнянні з 2023 роком сплата становила 67,00 грн за 1 м2 надлишкової площі).
Да, панове, аж 71 гривня за 1 кв. м «надлишкової».
Є про що говорити…
P.S. Я не хочу рахувати чужі гроші, але копійчині страждання наших людей реально вражали б європейців. Які заводи (!) сумлінно сплачують всі податки. Тому так і живуть…
Повірте мені: європейці не знають всю правду про життя українців в Україні. Але воювати за добробут тих, хто під час жахливої війни танцює та співає в ресторації, їздить на самих дорогих автівках в світі та платить за «плінтуси прихованого монтажу» з покриттям сусальним золотом - НЕ БУДЕ.
akurt
- Повідомлень: 11358
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1506 раз.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 22:48
Прозрівайте , пане Акурт. А там і вималюється повна картина, що шпиняють нашого «героя» зовсім не тому , що заздрять. Нема там чому заздрити. Причини глибші. І криються вони в його нездатності до зміни свідомості. Можна 3 мільйони бюджетних гривень дати людині. Але розум і свідомість вона не купить за них.
Hotab
- Повідомлень: 16676
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
