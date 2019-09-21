|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:00
Остання фраза з вашого допису просто епохальна.
Реально шикарно: шановне панство дуже хвилюється та обговорює, чи може власник другої квартири у Львові, купленої під оренду, заплатити в рік 710 (сімсот десять) гривень податку на надлишкові у власності 10 (десять) кв.м.площі.
akurt
- Повідомлень: 11358
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4034 раз.
- Подякували: 1506 раз.
1
2
6
Додано: П'ят 10 жов, 2025 23:09
Hotab написав:
Прозрівайте , пане Акурт. А там і вималюється повна картина, що шпиняють нашого «героя» зовсім не тому , що заздрять. Нема там чому заздрити. Причини глибші. І криються вони в його нездатності до зміни свідомості. Можна 3 мільйони бюджетних гривень дати людині. Але розум і свідомість вона не купить за них.
а вертолёт за 3млн можно купить шоб тебя как Гастеллу на Ростов наконец то отправить?
барабашов
- Повідомлень: 5429
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 363 раз.
