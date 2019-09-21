RSS
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 12:40

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Успіх написав:По-друге - є що сказати в даному вищенаведеному прикладі? Чому умовний Гордон з квартирою 60м2 + будинком на 120м2 не має платити податку?

У меня есть, но ответ Вас не устроит, и Вы снова спросите, почему?
В мире не существует законодательства, которые предусматривает все случаи, законы пишутся для типичных случаев. Небольшая загородная квартира и столь же небольшой дом - случай типичный и выглядит вполне скромно. Ваш случай типичным не является, когда писались законы, никому в голову не могло прийти, что кто-то решит коллекционировать спальные лифты.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:14

«Я не питаю чому, я питаю « як так?» 😅😅
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 13:41

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Успіх написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється? :lol:

Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)
А умовний, скажімо Гордон :lol: (припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок? :mrgreen:

Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))
Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!
Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?
Як так? :mrgreen:

Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"
Як усім - так усім!
І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!
Я в принципі не в захваті від податків з майна, а не доходів. Але якось в світі таки податки є, і якось їх обґрунтовують. Є певні аргументи за.
Не має різниці чорнороб чи хто.
Ви самі почали скиглити, тільки коли купили квартиру під оренду, обдєльонний ви наш

По-перше - не личить модератору опускатись... переходити на особистість :wink:
По-друге - є що сказати в даному вищенаведеному прикладі? Чому умовний Гордон з квартирою 60м2 + будинком на 120м2 не має платити податку?

Тому що є закон (податковий кодекс), окремі пільги є на дві категорії майна, квартири і будинки. Чим умовний Гордон гірший за інших?
Можливо було б краще оцінювати не метраж, а оціночну вартість, але тут і більший простір до зловживань і відсутність актуальних даних, а робити оцінку щороку то якось занадто.
