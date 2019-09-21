Успіх написав:

Та яка різниця, як це назвати - суть же не міняється?Я ще раз кажу - є умовний "чорнороб"(в якого сім'я складається з 4-х) .... і наприклад, йому спадковий хрущик 80м2 "падає" ... - то з такого треба знімати податок?(мова зараз не про розмір податку, а про сам факт)А умовний, скажімо Гордон(припустимо, що він одинак) - має квартиру в центрі Києва 60м2 і ще будинок в Кончі-Заспі на 120м2 - то з такого НЕ треба знімати податок?Звичайно, я тут елітні райони взяв для прикладу, щоб було більш трешово))Але сам треш(дебільність закону) полягає в тому, що отому "чорноробу" з сім'єю і ОДИНАКУ Гордону ну якось зовсім по НЕ справедливому/не по логічному шляху писали ті закони!Один з сім'єю на 80м2 ютиться і сплачує податок, а другий - на 60+120м2 - жирно живе в просторому і ніх не платить?Як так?Я все кажу - має бути "як всі, так всі!"Як усім - так усім!І мало б бути ЛОГІЧНО і СПРАВЕДЛИВО розподіляти майно/метраж на кількість людей, які в ньому проживають/ним користуються!