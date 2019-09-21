RSS
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 10:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Паркомісця у Києві: які ціни та чому їх часто обирають як інвестицію
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають розстрочку від забудовників
Модератор
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 16:20



Як заробляти на готельній нерухомості? У новому випуску говоримо з Артуром Лупашко, співвласником Numo Development та засновником Ribas Hotels Group, про реальні кейси інвестування у готелі та сервісні апартаменти в Україні.

Чому девелопери активно будують саме дохідну нерухомість і які проєкти зараз приносять 10–12% річних? Які перваги інвестицій в готелі й чому «гарантований мінімум» у договорі не завжди означає стабільність доходу? Ми розбираємо ключові ризики для інвестора, потенціал ринку після війни та дефіцит якісних готелів у країні.

🔍 У цьому відео ви дізнаєтесь:
👉 чому в Україні дефіцит якісних готелів і як це впливає на дохідність;
👉 як рахувати дохідність і розподіляти прибуток;
👉 який потенціал ринку;
👉 що таке «гарантований мінімум» у договорі і для чого він інвестору;
👉 які є ключові ризики;
👉 яким має бути чеклист інвестора.

Підписуйтеся на Мінфін та не пропускайте важливі відео
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 13:52

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

огляд ринку офісної нерухомості 3кв 2025р https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 1&__wblt=1
GALeon
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 14:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

«єОселя»: хто середній користувач програми та який має дохід
Модератор
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Олежан
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 11:01

  Олежан написав:вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%

Вінниця - це щось неймовірне. По хайпу серед інвесторів зараз NVIDIA - 1 місце, Вінниця - почесне друге.
airmax78
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:11

  Олежан написав:вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%


Це серйозно чи тролінг ?
Коли я інвестував моя хата там виросла на 20 відсотків десь за рік півтора.
Але це поодинокі випадки, до старого фонду аж ніяк не відноситься.
Хомякоид
 
