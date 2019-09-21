|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
airmax78 написав: Олежан написав:
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Вінниця - це щось неймовірне. По хайпу серед інвесторів зараз NVIDIA - 1 місце, Вінниця - почесне друге.
Ще акурт , толи перший чі дру.ий со сказками своими ..., де так хорошо жить де лохов нету і работать не надо, и не тяжело надо и не только по клаве
