Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки орендодавців в Україні здають житло офіційно
Додано: П'ят 05 гру, 2025 09:52
Додано: Нед 07 гру, 2025 10:18
Ще акурт , толи перший чі дру.ий со сказками своими ..., де так хорошо жить де лохов нету і работать не надо, и не тяжело надо и не только по клаве
Додано: Нед 07 гру, 2025 15:07
Для інформаціїї.
В Вінниці в маєму будинку на котловані квартири були па 30 кує.
Я брав па 38 за пів року до здачі.
Оренда від 500 у.е.
От і рахуйте прибутковість.
Навіть Трибекині стояки стільки не давали на вихлопі.
