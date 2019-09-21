Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Олежан написав:вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
Вінниця - це щось неймовірне. По хайпу серед інвесторів зараз NVIDIA - 1 місце, Вінниця - почесне друге.
Ще акурт , толи перший чі дру.ий со сказками своими ..., де так хорошо жить де лохов нету і работать не надо, и не тяжело надо и не только по клаве
Для інформаціїї. В Вінниці в маєму будинку на котловані квартири були па 30 кує. Я брав па 38 за пів року до здачі. Оренда від 500 у.е. От і рахуйте прибутковість. Навіть Трибекині стояки стільки не давали на вихлопі.
Навіть у маленьких містечках, де раніше до війни ціни були по 500 на готове або майже готове, то зараз таке ж коштує від 1200. Є вже забудовники, що як раз спеціалізуються на будівництві в таких малих мальовничих містечках як Моршин, Яремче, Трускавець, Мукачево, Верховина і тп. І виявляється, що попит існує не лише у обласних центрах заходу України типу Вінниці, Львова, Рівного, Івано-Франківська, Ужгорода, але й у таких містечках. При чому підозрюю, що і вартість дозвільних документів, і вартість землі та супутніх витрат у таких малих містечках буде меншою. А отже і маржа забудовника також буде непоганою і співставною з будівництвом у обласних центрах
Але в малих містечках оренда як правило відносно копійчана. Можливо в Трускавці і Моршині подобово і вихлоп непоганий, але ж цим треба займатись. Не думаю що в маленькому містечку за 500 дол. будуть на довгострок знімати однухи.
Напевно, беруть для своєї удальонки, для своєї пенсії, для батьків і тп. Я маю на увазі такі об'єкти, наприклад:
А ремонт сам зробиться ? за 5 копійок? Потрібна відповідь или трепло виртуальное?
п.с.Я наразі у ремонті новостроя від забудовника , ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати так як є де жити а штукарь .рівби душу кожн.о місяця , якщо Всевишний дозволить
Ремонт в однусі хто як і за скільки зробить. Мінімум рахуйте від 15 тис. Здається зрозуміло що без ремонту квартири не здаються.
15куе на какой метраж? Мастеров дефицита нема и они ещё не все на юговостоке нашей области? В Киеве Варшавский сдаётся «па700» с ремонтом минимум «па700» А «папятцот»ремонт сейчас ну весьма бюджетный Такой дешман и в Виннице и ещё и в смарте за 22кгрн да и ещё одиночке??? Не смешите Панель с немногим хуже ремонтом легко по 12-15 у вас найти Не 30 метров одиночной камеры