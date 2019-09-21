RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02

  Vadim_ написав:ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати

формула гарантованого фінансового вльоту
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:04

  Хомякоид написав: Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров.
Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.

Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.
Повідомлення Додано: Вів 09 гру, 2025 19:44

  UA написав:
  Хомякоид написав: Не знаю, я не считал бюджет ремонта. Я засілал деньги.
Считали родители. Около 40 метров.
Говорили что в 15 вложились.
Ремонт очень приличненький.
Родителт искали на каждій вид работ людей с лучшим данніми прайс качество.
В 2023 еще біло много людей на улице. Не все убежали и многих еще тогда не забрали.

Зараз це від 30....якщо ми кажемо про одне й теж, тобто під ключ.


Так ремонт під ключ.
Але думаю батьки витратили трохи більше ніж 15.
В районі 16-17. Не більше.
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:27

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує ремонт м² квартири
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:55

  UA написав:
  Vadim_ написав:ремонт для СЕБЕ , але хочеться здавати

формула гарантованого фінансового вльоту

Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 18:09

  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:03

  UA написав:
  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Отличный коммент, падсталом.
Так шо, может в Днепре пора брать? Чую таки переломят хворостину скоро, а надо ж наварится!
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:32

  UA написав:
  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.

Это не работа, это же счастье
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:40

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.

Это не работа, это же счастье



Старшим солдатом роти охорони вполне себе можно приткнутся.
Денег не будет, но можно будет почувствовать себя вершителем судеб.
Хотя ты слишком интеллигентный для этого, и IQ высоковат.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 08:36

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:1. Мне скучно
2. Мне нравится держать деньги в руках. Подержать и передать дальше

Робота в ТЦК це те, що тобі зараз потрібно.

Это не работа, это же счастье



Бетон та хватит прятаться от ТЦК.
Если здоровье позволяет найди позицию строителя, и не будешь как заец бегать.

Сосед с которім віросли воюет добровольцем с 2022.
Сейчас на самом передке в черниговской бригаде.
119 ОБТрО.
https://www.facebook.com/share/r/16k2XzKV5z/
4149499071068017 приват банк. 5375 4112 1665 4777 . підрозділу ВУБпАК 119 ОБТрО.

Друзья помогите закріть збор дронщикам.
