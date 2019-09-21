RSS
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 13:31

  Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть

Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.

А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:22

  Бетон написав:
  Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть

Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.

А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка

Більшість (що вирішує, бо демократія) нічому не навчаться. Бо знов всіх вивезе якась купка героїв, або просто пощастить, або ще щось. Такого щоб той, хто наробив хрні (своєю роботою, бездіяльністю, або, наприклад, голосуванням) за це відповів - не буде. Відповідно і ніяких уроків ніхто з того що сталося (і ще станеться) не вивчить. І не зникне. Бо 21 сторічча. Всі дізейблд та майнорітіс (навіть якщо вони у більшості) під захистом. Але, якщо світом рулитимуть китайці - тоді все можливо.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:55

Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.

За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)

Прорвемся, было бы здоровье.

Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?

Думайте за ребят в окопах, помогает.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:02

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:https://kyiv.tsn.ua/kyiv/z-kyyeva-vze-vyyikhalo-600-tys-liudey-klychko-pro-nayvazchu-zymu-v-istoriyi-mista-3004316.html

"Київ переживає найважчу зиму в історії: місто покинуло 600 тис. людей. Кличко радить решті зробити те саме і попереджає про загрозу колапсу."

Ну это 20%.
Как бы немало.

По пробкам незаметно


потому что это было в начале января когда все уе...хали в буковель, мальдивы и португалию

сейчас у детей каникули, все опять поехали кататься на лыжах.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Треба зараз допомагати військам по максимуму.
Ляже фронт тоді все не буде мати абсолютно ніякої ваги.
Закінчиться війна, тоді почнем всіх мішати з нечистотами, є за що.
Зараз війна і фронт.
Але бачу зо якщо не будемо думаючи голосувати то нерухомість не буде вартувати нічого на цій території. Навіть дощок щоб забити вікна.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 15:42

повійло духом соціального дарвінізму

  Бетон написав:
  Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже…
Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно
История не имеет нарицательных времен…
Вот если бы, да а бы… есть как есть

Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают.
Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет.
Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.

А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка

повійло духом соціального дарвінізму дніпровського Володаря
