Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 січ, 2026 23:07
Damien написав: Бетон написав:
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
Исполнял "смертельный номер", идя пешком вдоль проезжей части один(максимум вдвоем)?))
Да. Один шёл к машине в спальном районе
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:18
То они запах грошенят почуяли)
Freza
Повідомлень: 2308
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:21
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками
той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
trololo
Повідомлень: 6474
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2714 раз.
- Подякували: 1429 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 02:55
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Це добре, що втікли і змогли нам принести вістку, що дорожай. Зараз найкращі умови щоб купляти нерухомість
dr_bastm
Повідомлень: 91
З нами з: 05.01.23
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 14 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:35
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
anduzenko
Повідомлень: 327
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:51
trololo написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
ви були за крок до перетворення із ватного зрадофіла на лютого рекса, який кладе русню пачками
той хто робив ремонти і будувався - хороший організатор, а вони найкращі воїни. он на єлізарова глянуть - ну красень же, Бог війни!
краще оберіть самостійно підрозділ і посаду, поки є така можливість, бо наступний раз продавщиці поряд може і не бути.. і підете в "скалу"
Давай вместе пойдём? Или ты боишься?
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:52
anduzenko написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
Не знаю. Каршерингом пользуюсь.
Бетон
Повідомлень: 5953
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:25
Бетон написав: anduzenko написав: Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Ну, а авто что?
Пошло в фонд перемоги?
Не знаю. Каршерингом пользуюсь.
Угнал что ли?
Насыпь ещё лайфхаков.
anduzenko
Повідомлень: 327
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Нед 25 січ, 2026 09:04
Hotab
Повідомлень: 17709
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
