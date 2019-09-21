Господар Вельзевула написав:

flyman написав: мінімалізм за 2024

https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2024.html мінімалізм за 2024

А чего на русском языке там пишете? Нет, право то имеете, это личный блог, но почитав вчера не понял этот момент. И не хватает эпистолярности в изложении- сухо, пресно и неплохо бы добавить картинок- ну например что сделано или куплено за этот бюджет.Критические замечания касаются только формата изложения, по сути каждый имеет полное право жить так, как желает.Я бы обсудил это подробнее,но тут это оффтоп- есть на форме тема, посвященная вашему блогу, где бы я мог задать все интересующие меня вопросы? Мне интересно узнать как достигается такой уровень аскезы и с какой целью.