Господар Вельзевула написав:

Предлагаю пану Флайману здесь ответить на несколько интересующих меня вопросов, которые появились в связи с ознакомлением с его блогом.1- как вам удается глушить животные инстинкты? Я понимаю, что человек может естественно не хотеть курить табак или пить кофе, потому что эти удовольствия в принципе не есть естественны, а есть наркотическая зависимость. Но как вам удается преодолеть желание вкусной еды? Я утверждаю, что вкусно питаться невозможно как по качеству так и по количеству на озвученную сумму.2- пока не нашел информации о том, где вы проживаете, в своем или съемном жилье, люди писали что это дом в селе. Тут мне более понятно, не самый плохой выбор, сам не люблю суету и скопление людей, а сейчас дом в селе просто топчик. Но выезжаете ли вы в город на променад и как вам удается избегать мобилизации в селе, там ведь орудуют более уверенно, и изгородь вовсе не помеха?3-Добиваясь экономии денег сопоставляете ли вы их количество по шкале гипотетическое время смерти/ наличная сумма с целью максимально рационального их использования?Согласитесь, очень обидно, когда к еще не остывшему телу пришел нетруженный чорт и взяв пачуху, поехал на оргию.