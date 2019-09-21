Додано: Сер 18 лют, 2026 15:17

Бетон написав: большинство из стран Европы вообще не оказались бы в такой ситуации. Они десятилетиями вкладывались в авиацию, ПВО, разведку и систему управления — чтобы война не заходила колоннами на сотни километров вглубь страны.



О каком величии вы тут вещаете???



О пофигизме??? Когда весь мир тыкал носом: вооот завтра война.



Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.



Потенциал кржн огромен. Но совершенно не из-за величия.

Потенциал кржн огромен из-за стойкости каждого гражданина Украины. Гражданина. Который придумывает и выживает не благодаря, А ВОПРЕКИ.

Більшість країн Європи не здатні захистити свою територію. У них надія тільки на США, яка тане з кожними заявами трампа. На сьогодні тільки завдяки Україні на їх території поки що немає війни. Якщо рф почне війну на території ЄС,то мобілізовувати не буде кого, тому що кордони відкриті і це буде катастрофою для них. Ви стійкий тільки тому, що поки немає можливості перетнути кордон офіційно. Ви мрієте виїхати з України, але це не так просто. Якби була можливість, то більшість чоловіків 23-60 виїхали б. І не було б 800 т. ЗСУ. Тому закриті кордони це не популярне, але правильне рішення держави, яке було необхідне для захисту. Тому інвестиції прийдуть у сильну державу, (в т.ч. і на КРЖН) яка здатна до опору рф.