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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 21:49

Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?
А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 23:15

  Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?


Ну, работать ради страховки и отпуска - так себе мотивация.
Я вообще не помню или я был официально в отпуске за всю историю наемного труда в Украине.
Кажется один раз настоял на своем праве, это было первое место работы.
Директор сказал, что я могу идти в отпуск при условии, что в первый день после отпуска, кладу заявление по собственному ему на стол.
Я так и сделал. Только не принес, а прислал по почте с уведомлением.
Хорошие деньги и соблюдение трудового законодательства в Украине обычно не совмещались.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 04:15

  Striker написав:Де Frant? Breaking news. Послухав деякі поради тут, звільняюсь з ДТЕК з зп 500-550$ у звичайного монтера і переходжу в іншу велику енергетичну компанію EDS вже інженером на зп 800-850$, де в 2 рази менша відпустка (14 днів), що є порушенням (згідно КЗпП мінімум 24 дні), лікарняні оплачують тільки перші 3 дні, і немає медичного страхування навідміну від ДТЕК. Оце перемога. Просто забив заради більшої зп і вищої посади. А ви тут про нерухомість. Яке я можу купити житло в Дніпрі/Києві з такою зарплатою?


Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 05:53

  adeges написав:Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
  Faceless написав:А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти

Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:02

  Striker написав:
  adeges написав:Ви реально пишете? 850 за професійного електромонтера? Я не розумію. Таке, і 550 в ДТЕК, може пояснити тільки потреба в бронюванні.

850 за інженера. А що ви не розумієте, відкрийте вакансії в Дніпрі і подивіться. Ні, можна знайти і за 1000$+, але там вже йдуть вимоги як у космонавтів. В мене на ТЕС 1000$ отримують тільки керівники і ремонтники, які постійно пашуть по 6-7 днів на тиждень. Вам же сказали вище, що 500$ - це вже було щастя і мрія українця всі роки незалежності. Frant і rjkz не дадуть збрехати.
  Faceless написав:А яке там оформлення? Через ФОП? Бо інакше КзпП не обійти

Сказали, що офіційне. І знайомий тут працює, також наче офіційно.

Нужно себя ненавидеть, чтобы добровольно сидеть в этом болоте. Достаточно посмотреть на мера.
Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 05 чер, 2026 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:36

80-85% населення мають ЗП не більше 500 дол/міс, чмстими на руки. ККЦ, можеш подивитись дані Держстата.

Саме тому за 35 років - населення України скоротилось вдвічі. Навіть до 2022 - народ мільйонами звідси тікав на всі чотири сторони, аби подалі від крєпкіх бесхозяйствєнніків і казнокрадів-популістів, які тут розказують казки про "величезні" зарплати у таксистів, сантехніків і гувернанток.
  fox767676 написав:Так буває при капіталізмі периферійного типу
Хтось отримує 500 баксів від ахметових та пінчучків за кваліфіковану працю, хтось ті ж самі 500 від них же за декомунізацію та скидання памятників
Так дешевше виходить ніж платити всім нормально
Ті хто здатен помітити такі закономірності мають на порядки більше
Але і то замало коли все навкруги летить в тартарари

Я нагадаю тим, хто живе десь в Кончі Заспі, в Козині, в Петрушках, на вулиці Т.Шевченка у Вишневому: зарплата професора одного з кращих ВУЗів України - "аж" 35 000 грн/міс на руки. Тобто 770 доларів/місяць. Це там, де точні науки, а не гуманітарне бла-бла. Тобто чоловіки не йдуть на такі посади, лише жінки впахують. Як це не дивно для місцевих підтанцовщиків пшенично-олійних олігархів. .

Перед війною, в 2021, зарплата кваліфікованого інженера була "аж" 300 дол/міс. Дехто отримував 400 дол/міс, і як винятки, дехто інколи на свята - 500 дол/міс.

Патужній олігархічній пшенично-олійній країні не потрібні інженери, математики, фізики, хіміки.
І зараз не потрібні - тому й немає жодних реформ в системі середньої і вищої освіти. Білть того, дешеві зелені популісти, які за своє життя власними руками не зробили навіть собачу будку чи дерев.яний сортир - поняття не мають, як і навіщо їх проводити.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:39

У професорів кращих ВУЗів України ЗП нині 770 дол/міс.

Може, треба вигнати їх к ху.м і найняти німецьких чи американських доцентів і професорів? Права, зарплату прийдеться платити дещо іншу, в 5-7 разів. За рахунок оподаткування "жирних котів" типу ККЦ :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 чер, 2026 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:39

  Бетон написав:Меняй среду проживания. как можно там жить, а тем более - работать

В Києві сильно краще? Я хотів би пожити в умовній Вінниці чи Івано-Франківську, ще до війни думали над таким варіантом. Дніпро і до війни мені вже не подобався, а зараз тим більше.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:41

  Striker написав:Я хотів би пожити в умовній Вінниці

Вінницька. Полтавська і Черкаська області - територія тотальних пофігістів. Сільській менталітет на всіх рівнях. Не рекомендую!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 05 чер, 2026 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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