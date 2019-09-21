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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 10:42

Спірне рішення. Так само як знос пам'ятника К2 в Одесі. Все розумію, але передусім це були туристичні атракції, що в Києві, що в Одесі. Тепер їх немає. Чи зміцнилась свідомість громадян України від цього? Питання дискусійне.
Проте, враховуючи що більшість туристів на Андріївському узвозі припливали на пароплавах - в майбутньому їх вже не буде (впенений на 300% що за нашого життя судноплавство на Дніпрі від Запоріжжя до Чорного моря вже не відновлять). То, можна сказати, що туристична галузь від зносу пам'ятника Булгакову не сильно постраждає. Для Одеси шкода більша. Нажаль це була одна з найкрасивіших площ міста. Так, символ імперського минулого, але з естетичної точки зору і якості виконання пам'ятник був бездоганний. Я спілкувався з Тарпаном в той час коли він над цим проектом працював - він там вклався по повній програмі. Тепер пам'ятника немає. Враховуючи що всю Одесу, яка варта уваги, можна обійти за 3 години і більше в місті туристу робити немає чого - це велика втрата. Клята війна.
airmax78
 
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  #<1 ... 233234235236
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