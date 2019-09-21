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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:44

  Бетон написав:Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.

Я там щодня хожу
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:47

  Бетон написав:Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.

ключове "приезжее" - а київське бидло так не їздить?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 19:48

Shaman
По цій самій виділеній полосі неслось позавчора на БМВ .. Встиг він відтормозитись перед зупинкою з автобусом
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:34

  Бетон написав:Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.

Ти не продав би йому квартиру в Грейт????
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 20:35

  Shaman написав:
  Бетон написав:Очередное приезжее быdло из херсонщины убило 4 людей

Відомо, що 49-річного водія, мешканця Херсонщини, неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Також він є учасником 4 ДТП, 2 з яких стались цього року.

ключове "приезжее" - а київське бидло так не їздить?

Немає жодної різниці між географічним розташуванням бЫдляцької Ыліти
Frant
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