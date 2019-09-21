Хомякоид написав:

Frant написав:Європа таки буде урізати фінансування самостійним злодіям, які навіть в час війни не можуть зупинити своє казнокрадство і злодійство:Україна може вперше втратити частину допомоги ЄС через невиконані реформи.Це випливає із відповіді Єврокомісії на запит Радіо Свобода. Приблизно півміліарда попередніх траншів за програмою Ukraine Facility призупинені. Невиконані два пункти – збільшення штату Вищого антикорупційного суду та запуск законодавства щодо перевірки суддівських декларацій.Очевидно, бЫдляцько Ыліта не хоче, щоб хтось її контролював.Ще раз, наверное, в 101-й раз: эта территория может нормально существовать и развиваться только (!!!) под внешним управлениемНа жаль так. Вся історія показує що українці могли більш менш жити в стабільній державі тільки під зовнішнім управлінням.Київська Русь. Створили варяги. Варяги ослабли, держава розвалилась на князівства які воювали постійно одне з одним.Від татар допомогла Литва. Жили нормально в Литві більше 100 років. Повстань проти держави не було зовсім.Річ Посполита. України розвивалась, заселили дикі землі на Правобережжі і Лівобережжі де до цього тільки дикі коні бігали. Золоті часи.Богдан захотів власну державу. 40 років Руїни. Всі проти всіх. Пів України перетворилось в пустку.Австрія. Галичина жила та розвивала українство успішно до 1918 рокуРосія. Держава функціонувала не погано до 1917. Згадайте приріст населення в кінці 19 початку 20 століття. Потім знов всі проти всіх. УНР воювала проти поляків, махновців, зелених, Антанти, білих, червоних, гетьманців. Кого ще не забули ?сссри. Держава функціонувала до 1991 року.Незалежність з 1991 року. Результат 35 років як кажуть на табло.Як вийти з цього чортового колеса ?Може ЄС врятує і нарешті наведе тут порядок ?