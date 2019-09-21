Приклад, як треба платити податки і як воювати - повинна показувати еліта держави.
Самостійна Ыліта є плоть від плоті часткою Московії, вона її копіює і мавпує - обкрадає свою державу і народу дає можливість обкрадати. Що в Україні, що в Московії обкрасти свою державу - це свята справа. Хто зміг це зробити - той молодець! - так у нас все робиться.
Самостійна Ыліта сама не хоче воювати і народу дозволяє не воювати, а сидіти в кущах.
Влада прекрасна у нас. Ыліта страны крєпкіх бесхозяйствєнніков.
І сама краде, і не хоче воювати, і народу дає красти і не воювати. Анархічна держава.
Питання в тому, що:
1) анархічних держав у світі чомусь не існує
2) УРСРівський запас міцності (індустрія + демографія) вже закінчується.
І перспектив подальшого існування анархічної території з управлінцями злодіями-казнокрадами - немає, зовсім немає.
Хто відповідає за боротьбу з корупцією і кумовством? Свинопас Федя з села Задрищенка чи пан Зелений Популіст з своїми слугами, єрмаками і міндичами?