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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:02

budivelnik Не ставте воза попереду коня!
Приклад, як треба платити податки і як воювати - повинна показувати еліта держави.
Самостійна Ыліта є плоть від плоті часткою Московії, вона її копіює і мавпує - обкрадає свою державу і народу дає можливість обкрадати. Що в Україні, що в Московії обкрасти свою державу - це свята справа. Хто зміг це зробити - той молодець! - так у нас все робиться.
Самостійна Ыліта сама не хоче воювати і народу дозволяє не воювати, а сидіти в кущах.

  budivelnik написав:Замість постійного звинувачення влади в тому що вона не така...

Влада прекрасна у нас. Ыліта страны крєпкіх бесхозяйствєнніков.
І сама краде, і не хоче воювати, і народу дає красти і не воювати. Анархічна держава.
Питання в тому, що:
1) анархічних держав у світі чомусь не існує
2) УРСРівський запас міцності (індустрія + демографія) вже закінчується.
І перспектив подальшого існування анархічної території з управлінцями злодіями-казнокрадами - немає, зовсім немає.

  budivelnik написав:Як рахувати на кому більша вина?


Хто відповідає за боротьбу з корупцією і кумовством? Свинопас Федя з села Задрищенка чи пан Зелений Популіст з своїми слугами, єрмаками і міндичами?
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