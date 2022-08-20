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Що буде з ринком нерухомості
Києва в разі затяжної...

Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:43

Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі попит на житло в Україні, зокрема Києві, залишається рекордно низьким. Ситуацію можуть змінити хороші новини з фронту та тривала відсутність обстрілів. У такому разі українці почнуть проявляти інтерес до житла.

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Що буде з ринком нерухомості Києва в разі затяжної війни: прогноз експерта
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:43

Уся чергова заказна стаття однією фразою: БУИТТОКАДОРОЖАТЬ...
blackwi
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