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Катастрофи нема: Гетманцев про
курс 40 гривень/долар та...

Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18

Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
R2
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18

Катастрофи нема: Все зависит от доходов
chipriyan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:44

90ті притулив, дилетант. Хто його посадив на посаду і чому воно досі не сидить за халатність? У рф 10%, у нас 30 і для міністра це нормас? Красава.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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