Про це розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
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Додано: Сер 31 сер, 2022 11:18
Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...
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Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та інфляцію за 30%
Додано: Сер 31 сер, 2022 14:25
То ви довіряєте показикам, котрі демонструє рф, і щиро вірите, що в них, таки да, інфляція 10%?..
Додано: Сер 31 сер, 2022 14:29
Офіційна інфляція і в реальності різні речі, припиніть обманювати народ
Додано: Сер 31 сер, 2022 14:41
Грабунцева все ОК яка катастрофа. З його награбованими баксама курс 40 нормально ще краще було б 100. А от курс 10 гривень за долар для нього це повна катастрофа. У нього план простий чим бідніше населення тим краще.
Додано: Сер 31 сер, 2022 16:00
Re: Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та.
А дешевше доллар коли вже буде?
Додано: Сер 31 сер, 2022 18:23
прямо зараз велике крадівницво повертається під час повномасштабної війни людям жити нема де а ці тварі дороги робити будуть щоб іх знову порозбивали московські тварі
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