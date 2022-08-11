Український необанк monobank додав у свій мобільний додаток у розділі інвестицій перші валютні ОВДП.
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monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 31 сер, 2022 22:22
monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП
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monobank дозволив клієнтам купувати валютні ОВДП
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