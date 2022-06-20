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Британці презентували
недорогий компактний кросовер

Британці презентували недорогий компактний кросовер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 00:01

Британці презентували недорогий компактний кросовер

Пропонуємо до обговорення:
Компактний кросовер, який є найпопулярнішою моделлю британської марки, пройшов фейсліфтинг.

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Британці презентували недорогий компактний кросовер
R2
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