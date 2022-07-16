У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній – FinAwards.
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Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:13
Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
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Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:35
Re: Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
У номінації «Найкраща платіжна картка»
У цій номінації були представлені картки 19 банків. Перше місце посів саме Альфа-Банк зі своєю карткою Сaméléon .
Була безкоштовна та раптом стає платною
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