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Три «золота» Альфа-Банка
на FinAwards-2022

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:13

Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022

Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній – FinAwards.

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Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
R2
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Альфа банк -
самый не удобный банк в стране
shop
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:35

Re: Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022

У номінації «Найкраща платіжна картка»
У цій номінації були представлені картки 19 банків. Перше місце посів саме Альфа-Банк зі своєю карткою Сaméléon .
Була безкоштовна та раптом стає платною :lol:
Мизантрóп
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