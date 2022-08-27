Уряд на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента рф володимира путіна.
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Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:20
Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
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Дивися повний текст
Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
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