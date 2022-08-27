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Уряд схвалив нові санкції
проти рф та білорусі

Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:20

Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі

Пропонуємо до обговорення:
Уряд на засіданні 2 вересня схвалив новий пакет санкцій, який стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб, у тому числі доньок президента рф володимира путіна.

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Уряд схвалив нові санкції проти рф та білорусі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 17:20

Санкции против России, а в жопе по-прежнему мы.
sashamaestro1977
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