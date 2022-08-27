RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яка ситуація на валютному
ринку та що буде з курсом...

Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 08:20

Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом...

Пропонуємо до обговорення:
Певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових та затримкою допомоги ЄС. За нормальних обставин курс мав би становити 38-38,5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.

Дивися повний текст
Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом долара у вересні: прогноз аналітика
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98352
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 08:20

Черговий ехсперд з доляром по 8...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 55
З нами з: 13.06.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
monobank збільшує комісію за зняття готівки: що буде в...
R2 » Суб 27 сер, 2022 06:27
2 219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 10:35
equinox
Експерти попереджають про крах ринку NFT через...
R2 » П'ят 26 сер, 2022 22:34
2 227
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 08:32
p_a_l
Серія iPhone 14 буде представлена у восьми кольорах
R2 » Сер 24 сер, 2022 11:54
1 150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 сер, 2022 11:54
playerokname

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.