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Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 вер, 2022 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Певний дефіцит валюти, який спостерігався в серпні 2022 року, був викликаний повільним відновленням експорту зернових та затримкою допомоги ЄС. За нормальних обставин курс мав би становити 38-38,5 гривень за долар, і у вересні ситуація може вирівнятися.
Дивися повний текст Яка ситуація на валютному ринку та що буде з курсом долара у вересні: прогноз аналітика
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Додано: Суб 03 вер, 2022 08:20
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