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Банки готуються до другої
хвилі відтоку депозитів

Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 19:58

Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів

Пропонуємо до обговорення:
Перша хвиля відтоку депозитів фізосіб відбулася в лютому – березні, після чого залишки коштів в банках постійно зростали, але восени – взимку може відбутися друга хвиля відтоку коштів клієнтів.

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Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 вер, 2022 19:58

відчуваючи на собі, як ПУМБ третиій раз не віддає замовлену готівку з карткового рахунку, не дивно, що на клієнта у банка стане менше.
ukrmvs
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Модератори: Ірина_, Модератор

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