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Проблема зарплат іноземних
бійців ЗСУ на фронті

Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 11:47

Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Вітаю. Мене звати Андрій Стаднік, мені 52 роки, ще півроку тому надавав послуги фінансового менеджменту, зараз на фронті (49 бат. "Карпатська Січ", ізюмський напрямок).
Питання наступного плану. Зі мною разом воює багато побратимів з усього світу. США, Британія, Японія, Колумбія, Іспанія та багато інших країн.
В зв'язку з діючими обмеженнями виникла проблема перерахування отриманих зарплат додому. Проблема настільки серйозна, що дехто навіть вже міркує щодо розриву контрактів.
І дійсно, ми, українці, знаємо, чому ми тут, на нулі. У іноземців часто трохи інша мотивація. В тому числі і фінансова.
Як легально можна вирішити це питання?
Порадьте, будь-ласка.
bfmgroup
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:22

Re: Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Криптовалюта їм в допомогу.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:28

korovas2 Шановний, щоб ви правильно розуміли.
Ліс, дощ, багнюка під ногами, супутниковий старлінк, зв'язок через мессенджери, ніякого GSM, до найближчого відділення любого банку понад 100км.
Возив декілька днів тому в Лозову колумбійців в Приватбанк. Проблема залишилася.
Яка до біса криптовалюта?
Як ви це собі уявляєте з теплого офісу?
bfmgroup
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З нами з: 05.01.10
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