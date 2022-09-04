Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Вітаю. Мене звати Андрій Стаднік, мені 52 роки, ще півроку тому надавав послуги фінансового менеджменту, зараз на фронті (49 бат. "Карпатська Січ", ізюмський напрямок).
Питання наступного плану. Зі мною разом воює багато побратимів з усього світу. США, Британія, Японія, Колумбія, Іспанія та багато інших країн.
В зв'язку з діючими обмеженнями виникла проблема перерахування отриманих зарплат додому. Проблема настільки серйозна, що дехто навіть вже міркує щодо розриву контрактів.
І дійсно, ми, українці, знаємо, чому ми тут, на нулі. У іноземців часто трохи інша мотивація. В тому числі і фінансова.
Як легально можна вирішити це питання?
Порадьте, будь-ласка.