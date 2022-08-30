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На відбудову України потрібен
понад $1 трильйон - це...

На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:16

На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це...

Пропонуємо до обговорення:
Повне відновлення України після перемоги у розв’язаній росією війні буде найбільшим економічним проєктом у Європі, який наразі можна оцінити у понад трильйон доларів США.

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На відбудову України потрібен понад $1 трильйон - це буде найбільший проєкт у Європі - Зеленський
R2
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на 90% разворованная в Запорожье гуманитарка ... это только то что стало известно..
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да в Запорожье уже потирают руки от таких перспектив, уже нужно лампочки поменять на столбах по 100$/шт.
azon
 
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