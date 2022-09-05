Новина про те, що долар може подорожчати до 50 грн/$, – елемент гібридної війни.
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Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:05
Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз
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Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз
Додано: Чет 08 вер, 2022 18:31
Больше всех заработал Макс по 40000 купил по 20000 продал , доходность супер
Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:56
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