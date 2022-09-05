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Скільки коштуватиме долар в
Україні: озвучено прогноз

Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:05

Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Новина про те, що долар може подорожчати до 50 грн/$, – елемент гібридної війни.

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Скільки коштуватиме долар в Україні: озвучено прогноз
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:06

Тю, так а обмінниках доллар вже 41,50-41,70,...
kiev3013
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 18:31

Больше всех заработал Макс по 40000 купил по 20000 продал , доходность супер
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 06:56

  reshetnikov_app написав:Больше всех заработал Макс по 40000 купил по 20000 продал , доходность супер


Именно поэтому он считается финансовым гуру.
Investor_K
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