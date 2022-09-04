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Українці зможуть добровільно
робити внески на майбутню...

Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:34

Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню...

Пропонуємо до обговорення:
Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію та робити пенсійні внески за родичів.

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Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню пенсію. Рада прийняла законопроєкт за основу
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 02:34

Прямо аццкие сотоны закон писали. Просто дать денег пенсионеру - государству в худшем случае отстегнуть 19.5% (НДФЛ+военный взнос). Через новую систему - по-любому 30%. Привлекательно, аж жуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 06:10

Re: Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню..

Так вводят или хотят?

Это проект закона на случай нехватки энергоресурсов. К нему много вопросов пока что. Но для их немецко язычного желтого таблоида - как раз новость что надо. Вот из этого желтого таблоида через РБК-Украина новость и трансформировалась у нас в "Швейцарии БУДУТ сажать"

P.S.: Мне вот интересно, журналисты оргазм что ли испытывают каждый раз когда врут? Нормальные люди так много врать тупо не умеют.
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:47

Я в упор не понимаю, зачем мне платить куда-то в какой-то фонд, потом платить за это какие-то налоги, не говоря о том, что сохранность денег очень сомнительна, если я могу просто складывать деньги на свой счет/под подушку.
uott
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 09:02

https://youtu.be/H_Tu2zkJNWk
"Отрыв от народа и падение"
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 10:01

Re: Українці зможуть добровільно робити внески на майбутню..

Краще вже відклатати на депозити
Investor_K
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"Украина получает финансовую помощь от западных стран", а с населения дерет грабительские налоги, и в итоге грошэй нэма.
5_10
 
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