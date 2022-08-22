Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби, постанова уряду від 02 вересня 2022 р. № 992.
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Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова
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Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09
Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова
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Дивися повний текст
Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова
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