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Морякам дозволили виїжджати за
кордон на роботу – постанова

Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 13:09

Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби, постанова уряду від 02 вересня 2022 р. № 992.

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Морякам дозволили виїжджати за кордон на роботу – постанова
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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