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Криптовалюта Queen
зросла на 15 000%

Криптовалюта Queen зросла на 15 000%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 17:05

Криптовалюта Queen зросла на 15 000%

Пропонуємо до обговорення:
Смерть королеви Єлизавети ІІ призвела до появи нових криптовалютних токенів, таким чином деякі шахраї використовують історичний момент заради отримання прибутків.

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Криптовалюта Queen зросла на 15 000%
R2
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