Про це заявив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
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Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію — експерт
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Додано: Суб 10 вер, 2022 09:12
Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого...
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Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію — експерт
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